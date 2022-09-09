Новости » Life Style
Звезда израильского шоу госпитализирован
09.09.2022 22:22 Александр Юзовский

Звезда израильского шоу госпитализирован

Израильская звезда шоу Israel Ninja Матан Белло перенес сердечный приступ в США.

Об этом сообщила его семья в Instagram.

"Выздоровление дается нелегко. Но нет ничего лучше Матана в преодолении всех трудностей и преодолении всех препятствий. Врачи Матана — одни из лучших в мире, и мы не сомневаемся, что боевой дух, который всегда отличал Матана, послужит ему так же и на этот раз. Как всегда, он выйдет победителем", — написала семья в Stories на его странице в Instagram.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы