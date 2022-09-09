



Звезда израильского шоу госпитализирован

Израильская звезда шоу Israel Ninja Матан Белло перенес сердечный приступ в США.



Об этом сообщила его семья в Instagram.



"Выздоровление дается нелегко. Но нет ничего лучше Матана в преодолении всех трудностей и преодолении всех препятствий. Врачи Матана — одни из лучших в мире, и мы не сомневаемся, что боевой дух, который всегда отличал Матана, послужит ему так же и на этот раз. Как всегда, он выйдет победителем", — написала семья в Stories на его странице в Instagram.



