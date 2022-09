Звезда "Игры престолов" женился

Ирландский актер Джек Глисон, известный публике по роли принца Джоффри в "Игре престолов", женился.



Как сообщает ирландское издание Independent, избранницей актера стала Ройсин О’Махони - британская актриса и комик.



Влюбленные связали себя узами брака в церкви в графстве Керри. Приходской священник отец Пэтси Линч сказал, что это была "замечательная" церемония.



По информации прессы, Джек Глисон заявил, что будет еще одна церемония - более роскошная и с большим количеством гостей.





Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ