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Звезда "Игры престолов" женился
01.09.2022 18:44 Ольга Белозерова

Звезда "Игры престолов" женился

Ирландский актер Джек Глисон, известный публике по роли принца Джоффри в "Игре престолов", женился.

Как сообщает ирландское издание Independent, избранницей актера стала Ройсин О’Махони - британская актриса и комик.

Влюбленные связали себя узами брака в церкви в графстве Керри. Приходской священник отец Пэтси Линч сказал, что это была "замечательная" церемония.

По информации прессы, Джек Глисон заявил, что будет еще одна церемония - более роскошная и с большим количеством гостей.

 

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