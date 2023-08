Звезда Голливуда Сиенна Миллер засветила круглый живот на пляже

В сети появились фото, подтверждающие, что голливудская актриса Сиенна Миллер ждет второго ребенка.



По данным таблоида The Sun, она долго скрывала свою беременность, пока не появилась на Ибице в бикини с заметно округлившимся животиком.



Что примечательно, в 2022 году она признавалась в интервью модному глянцу Elle в том, что заморозила яйцеклетки после 40 лет.



У актрисы есть 10-летняя дочка, которую она родила от первого мужа Тома Старриджа.



Sienna Miller Is Pregnant! Actress Expecting Second Baby as She Shows Off Bump While on Vacation (Exclusive) pic.twitter.com/bQeVB4SUhj