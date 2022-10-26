



Звезда Голливуда Кира Найтли озвучила дневник харьковской школьницы о войне

Известная голливудская актриса Кира Найтли озвучила аудиоверсию дневника 12-летней харьковчанки Евы Скалиецкой "Ты не знаешь, что такое война". Об этом сообщили в издательстве Bloomsbury, выигравшем право на публикацию дневника Евы Скалиецкой.



12-летняя девушка описала жизнь в Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни войны. Она с бабушкой провела это время в подвале. Ева записала все, что происходило с ней в тот период, так что в книге изображен взгляд на войну детскими глазами.



"Это невероятно важная история, которая одновременно сильна и глубоко трогательна. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости", - отметила Найтли.



Она добавила, что дневник харьковчанки оказал на нее огромное влияние.



Аудиоменеджер Том Скипп похвалил Киру Найтли за умение передать вдумчивый и проникновенный голос автора.



"Для Евы очень важно, что Кира решила работать над этой важной книгой, и Кира сделала что-то действительно особенное со своим подходом к ней. Она отдает должное невинному, молодому, но мудрому не по годам тону Евы, а идеальный образ Киры является чувствительным, интимным". и, наконец, чрезвычайно убедительным", – сказал он.



Аудиоверсия книги голосом актрисы вышла 25 октября. Ежедневник Евы сравнивают с воспоминаниями Анны Франк. В нем автор дает понимание, что такое конфликт глазами ребенка. Для публикации Bloomsbury сотрудничает с УВКБ ООН, Агентством ООН по делам беженцев.