



Звезда “Гарри Поттера” закрутила роман с американским миллионером

Эмма Уотсон, звезда фильмов о Гарри Поттере, рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином, наследником миллиардного состояния. Однако актрису уже увидели на свидании с новым парнем – американским миллионером. Об этом пишет The Sun.



Эмма и ее новый бойфренд отлично проводили время в Венеции. Именно здесь раньше была сделана ее фотография с Грином: он устроил ей романтический отпуск с катанием на гондоле. Теперь по Венеции актриса гуляла с американским бизнесменом Райаном Уолшем. Эмма и Райан были замечены за ужином с друзьями в городском ресторане. Райан занимал ряд должностей в мире IT-технологий и три года назад основал консалтинговую фирму в Лос-Анджелесе.



"Эмме нравятся ребята, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Она очень умная женщина и выбирает таких же мужчин", – сообщает инсайдер изданию.



Эмма изучала английскую литературу в университете Брауна в США и год назад училась в Вустерском колледже Оксфорда. В этом году она вернется к учебе, потому что хочет получить степень магистра. Ранее Эмма встречалась с техническим директором Уильямом "Маком" Найтом, американскими разработчиками Бренданом Ирибе и Бренданом Уоллесом.



"Райан тоже очень умный человек, и Эмми, похоже, нравится проводить с ним время. Они знали друг друга в течение некоторого времени, и теперь они прекрасно проводят время вместе", – отметил инсайдер.



Ранее Эмма Уотсон говорила, что ей нравятся не только умные парни, но она также предпочитает американцев, потому что они более открыты.



"Английские ребята очень хорошо воспитаны. Они очень хорошо одеваются и имеют хорошие манеры. Но они очень сдержанны.", – рассказывала Эмма в интервью. И добавила, что в США с ней запросто знакомились другие студенты, попросту говоря – Ты мне нравишься. Пойдем на свидание?



"Для меня это был огромный шок. Они очень открытые и очень прямолинейные", – отмечала актриса.



Грин, с которым встречалась Эмма, сын известного бизнесмена сэра Филиппа Грина, получившего рыцарское звание за вклад в экономику Великобритании. Он является президентом и генеральным директором компании Amber Day. Брендан с детства жил в роскоши. Он вырос в Монако, а его бар-мицва прошла в легендарном отеле Du Cap.