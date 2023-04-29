



Звезда "Гарри Поттера" объявила о беременности

Британская актриса Бонни Райт, сыгравшая в саге о "Гарри Поттере" Джинни Уизли, объявила о первой беременности.



Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram.



"У нас будет ребенок! Очень рады разделить с ним эту замечательную землю. Какое дикое и смиренное путешествие — это беременность, трансформация, чтобы освободить пространство для новой жизни", - написала Райт.



По словам актрисы, она с супругом Эндрю Лококо не могут дождаться, чтобы познакомиться с малышом и стать родителями.

