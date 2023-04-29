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Звезда "Гарри Поттера" объявила о беременности
29.04.2023 13:28 Алина Груднева

Звезда "Гарри Поттера" объявила о беременности

Британская актриса Бонни Райт, сыгравшая в саге о "Гарри Поттере" Джинни Уизли, объявила о первой беременности.

Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

"У нас будет ребенок! Очень рады разделить с ним эту замечательную землю. Какое дикое и смиренное путешествие — это беременность, трансформация, чтобы освободить пространство для новой жизни", - написала Райт.

По словам актрисы, она с супругом Эндрю Лококо не могут дождаться, чтобы познакомиться с малышом и стать родителями.
 

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