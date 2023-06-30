



Звезда фильма Сумерки во второй раз стала мамой

Американская актриса, известная своей ролью Розали Гейл в Сумерках Ники Рид и ее муж, актер Иэн Сомерхолдер во второй раз стали родителями. Этой новостью Ники поделилась в Instagram.



У звездной пары родился сын, имя которого пока неизвестно.



"Несколько недель назад мы приветствовали нашего сына, и это можно назвать одним из самых прекрасных дней в моей жизни. При родах дома в воде и в окружении такой любви в мгновение ока мое сердце увеличилось вдвое. Вы все знаете, какие у меня строгие рамки относительно соцсети, особенно когда дело касается детей и того, что я разрешаю себе рассказывать публике. Но здесь я хотела впервые поделиться с вами счастьем", - написала актриса.



В своем сообщении Ники Рид также поблагодарила акушерку и врачей, которые оказывали ей помощь.