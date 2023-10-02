



Звезда "Фауды" участвовал в полицейском рейде

Звезда сериала "Фауда" Цахи Халеви принял участие в реальном полицейском рейде МАГАВ в качестве добровольца.



Его заметили в окружении бойцов с автоматом в руках.



Уточняется, что в ходе рейда, направленного на борьбу с насилием в арабском секторе, проводился обыск жилого комплекса в Лоде, где был выявлен схрон оружия, в том числе автомат Калашникова, боеприпасы, а также кокаин и марихуану общим весом 60 граммов.



Были задержаны четверо подозреваемых - жители Лода в возрасте от 20 до 30 лет. Их отправили на допрос.

