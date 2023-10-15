



Звезда “Фауды” о преступлениях ХАМАС: Это не фейковые новости, это факты – видео

Звезда израильского сериала “Фауда”, Ицик Коэн, сыгравший капитана Аюба, обратился к поклонникам по всему миру и рассказал, что ужасные истории, которые публикуются о вторжении ХАМАСа, действительно произошли.



“Это не фейковые новости”, – сказал он. “Эти ужасные вещи действительно происходили и продолжают происходить. Это не фейковые новости, это факты”.



Актер рассказал, что произошло: “На музыкальном фестивале были расстреляны молодые люди. Главы семей были сожжены при жизни, младенцы были сожжены на глазах у их матерей. В Газа увели более сотни мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики”.



“Эти трагические истории не являются вымыслом”, – подчеркнул Коэн. “Это наша реальность. Не заблуждайтесь, ХАМАС – не борцы за свободу. Это террористы, вся цель которых – уничтожить Израиль и убить евреев по всему миру”.



“Помните: весь этот терроризм имеет один и тот же адрес – ХАМАС. ХАМАС – это ИГИЛ”.

