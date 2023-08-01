



Звезда “Эйфории” скончался в возрасте 25 лет

Ангус Клауд, известный по сериалу “Эйфория”, умер в доме своей семьи в Окленде, сообщает TMZ.



”С тяжелейшим сердцем нам пришлось сегодня прощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело боролся с этой потерей. Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход может стать напоминанием другим, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку. Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем. Мы просим о конфиденциальности в настоящее время, поскольку мы все еще переживаем эту разрушительную потерю”, - сообщила семья актера.



Как стало известно СМИ, около 11:30 в понедельник в полицию Окленда поступил звонок по каналу службы экстренной помощи от матери Ангуса Клауда. Она сообщила о “возможной передозировке” и сказала, что у Ангуса не было пульса.



Актер был объявлен мертвым на месте происшествия.



Полиция сообщает, что причина смерти на данный момент неизвестна. Начато расследование.



