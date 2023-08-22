



Звезда Беверли-Хиллз попала в больницу с неизвестной болезнью

Американская актриса кино и телевидения Тори Спеллинг попала в больницу, сообщает Daily Mail.



В частности, звезда сериала “Беверли-Хиллз” в Instagram Stories поделилась фотографией своей руки, подключенной к капельнице, написав "четвертый день здесь, и я очень скучаю по своим детям".



Непонятная болезнь Тори появилась на фоне ее развода с мужем Дином МакДермоттом.



Актриса отметила, что "благодарна и гордится своими сильными, смелыми, стойкими и добрыми детьми, которые остаются положительными независимо от происходящего".



Сотрудники больницы сообщили, что впервые ее госпитализировали 17 августа.



Звезда не сообщила о своем недуге, из-за которого она находилась под контролем.



Однако Тори, как сообщается, покинула свой дом из-за плесени и по-прежнему делилась медицинскими проблемами, возникшими в ее семье, связанными с этой проблемой.







