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Звезда Беверли-Хиллз попала в больницу с неизвестной болезнью
22.08.2023 15:00 Ирина Демьянова

Звезда Беверли-Хиллз попала в больницу с неизвестной болезнью

Американская актриса кино и телевидения Тори Спеллинг попала в больницу, сообщает Daily Mail.
 
В частности, звезда сериала “Беверли-Хиллз” в Instagram Stories поделилась фотографией своей руки, подключенной к капельнице, написав "четвертый день здесь, и я очень скучаю по своим детям".
 
Непонятная болезнь Тори появилась на фоне ее развода с мужем Дином МакДермоттом.
 
Актриса отметила, что "благодарна и гордится своими сильными, смелыми, стойкими и добрыми детьми, которые остаются положительными независимо от происходящего".
 
Сотрудники больницы сообщили, что впервые ее госпитализировали 17 августа.
 
Звезда не сообщила о своем недуге, из-за которого она находилась под контролем.
 
Однако Тори, как сообщается, покинула свой дом из-за плесени и по-прежнему делилась медицинскими проблемами, возникшими в ее семье, связанными с этой проблемой.
 


 

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