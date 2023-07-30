



Звезда "Барби" оплатила 14 близким друзьям шикарный отдых

Австралийская актриса Марго Робби отправилась в заслуженный отпуск после нескольких месяцев активного продвижения ее последнего фильма "Барби". Знаменитость решила отдохнуть в компании своих 14 друзей, оплатив им всем проживание в роскошной хижине в Soho Farmhouse в Оксфордшире, о чем стало известно Daily Mail.



33-летняя актриса потратила 64 тысячи долларов, чтобы обеспечить себе и близким шикарный отдых в популярном среди знаменитой месте.



К услугам отдыхающих представлен личный шеф-повар, роскошные спа-процедуры, выпивка, джакузи и развлечения на территории, включая стрельбу по голубям, езду на велосипеде и просекко-понг. Вместе с Марго отдыхает ее супруг, 33-летний британский кинопродюсер Том Акерли.



Источник сказал: "Несмотря на то, что Марго сейчас самая горячая актриса на планете, она невероятно приземленная и не любит ничего больше, чем проводить время со своими лучшими друзьями. Она знает сплоченную толпу по работе и своему мужу, и она чувствует, что может быть самой собой рядом с ними и действительно распускать волосы. Она более чем счастлива поделиться своим богатством с людьми, которых любит, и она действительно щедра".

