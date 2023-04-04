



Звезда "Анатомии Грей" чуть не сгорела в своем доме вместе с детьми

Звезда сериала "Анатомия Грей" Катерина Скорсоне чуть не сгорела со своими тремя детьми в собственном доме.



Об этом канадская актриса рассказала в Instagram.



По словам Скорсоне, несколько месяцев назад в ее доме вспыхнул пожар, когда она готовила своих детей ко сну.



"Когда я готовила детей ко сну и заканчивала их купание, дым начал просачиваться сквозь щель вокруг ванны. Когда я выглянула в коридор, облако густого черного дыма уже образовалось и заполняло дом. Один факт о пожарах: они происходят быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести своих троих детей из дома. Мы выбежали, не надев ничего, кроме обуви. Но мы выбрались. И за это я безгранично благодарна", - призналась актриса.



По ее словам, в пожаре погибли домашние любимцы семьи. Скорсоне поблагодарила всех, кто протянул ей и ее детям руку помощи после этого случая.