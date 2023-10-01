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Звезда "Аббатства Даунтон" расстается с женой, с которой прожил 25 лет
01.10.2023 12:20 Алина Груднева

Звезда "Аббатства Даунтон" расстается с женой, с которой прожил 25 лет

Звезда популярного сериала "Аббатство Даунтон" Хью Бонневиль расстался со своей женой, с которой прожил 25 лет.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun on Sunday.

Уточняется, что 55-летняя Люсинда "Лулу" Уильямс сопровождала мужа на съемочных площадках на протяжении всей его карьеры. Бонневиль обрел мировую известность, сыграв графа Грэнтэма в популярной исторической драме.

"Я могу подтвердить, что Хью Бонневиль и Лулу Уильямс расстались", - сообщил представитель актера.

Слухи об их расставания начали разноситься после того, как Хью заметили на свадебной церемонии на днях без обручального кольца.

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