



Звезда "Аббатства Даунтон" расстается с женой, с которой прожил 25 лет

Звезда популярного сериала "Аббатство Даунтон" Хью Бонневиль расстался со своей женой, с которой прожил 25 лет.



Об этом сообщает британский таблоид The Sun on Sunday.



Уточняется, что 55-летняя Люсинда "Лулу" Уильямс сопровождала мужа на съемочных площадках на протяжении всей его карьеры. Бонневиль обрел мировую известность, сыграв графа Грэнтэма в популярной исторической драме.



"Я могу подтвердить, что Хью Бонневиль и Лулу Уильямс расстались", - сообщил представитель актера.



Слухи об их расставания начали разноситься после того, как Хью заметили на свадебной церемонии на днях без обручального кольца.