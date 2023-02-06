



Зрители шокированы "демоническим" выступлением победителей Грэмми

Зрители раскритиковали Сэма Смита и Ким Петрас, выступивших с песней Unholy на 65-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в 2023 году за "демоническое" представление.



30-летние Ким и Сэм вошли в историю, победив в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/ группой" на церемонии награждения, причем Ким стала первой женщиной-трансгендером, получившей награду.



На сцене, принимая награду от поп-звезды Мадонны, Ким сказала: "Сэм, я так тебя люблю, и эта песня стала для меня невероятным путешествием".

После того как дуэт объявили победителями, Ким и Сэм вместе исполнили свой хит Unholy, но поклонники не были в восторге. В этот вечер Сэм был одет в красное, а на голове у него был сатанинский головной убор для совместного с Ким выступления на тему ужасов.



"Я знаю, что мы, правые, возможно, слишком часто используем слово "сатанинский", но это выступление Сэма Смита - буквально дань уважения Сатане", - написал один из зрителей в Твиттере.

