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Зоопарк просит посетителей перестать показывать видео с телефона гориллам
11.07.2023 10:26 Ирина Демьянова

Зоопарк просит посетителей перестать показывать видео с телефона гориллам

Зоопарк Торонто просит посетителей воздержаться от показа видео с мобильного телефона гориллам, пишет UPI.

Зоопарк разместил таблички за пределами вольера с гориллами, призывающие посетителей не использовать свои телефоны для показа фотографий или видео гориллам, “поскольку некоторый контент может расстроить и повлиять на их отношения и поведение в семье”.

Холли Росс, руководитель зоопарка, сказала, что смотрители пока не заметили каких-либо существенных изменений в поведении приматов, но чиновники хотят, чтобы жизнь животных оставалась максимально естественной.

“Мы просто хотим, чтобы гориллы могли быть гориллами, — сказала Холли Росс, руководитель зоопарка . - И когда наши гости приходят в зоопарк, мы хотим, чтобы они могли видеть горилл в очень естественном состоянии, и то, что они делали бы естественно”.

Официальные лица заявили, что горилла по кличке Насир проявляла особый интерес к видео на телефонах посетителей.

Насир, родившийся в 2009 году, ”очарован видео, и экранное время будет доминировать в его жизни, если он добьется своего”, — говорится на сайте зоопарка.

Росс сказал, что Насиру и его собратьям-гориллам уже разрешено смотреть видео, в том числе документальные фильмы о природе, в контролируемых условиях.

 

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