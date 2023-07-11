



Зона вылета забита пассажирами, приехавшими в Бен-Гурион раньше из-за протестов

Зона вылета в аэропорту Бен-Гурион переполнена пассажирами, которые прибыли за несколько часов до открытия регистрации на свои рейсы из-за опасений опоздать.



Среди них отец-одиночка Эдан Разиновский, 37 лет, который выехал из Тель-Авива почти за 12 часов до своего полуночного рейса.



“С двумя пятилетними близнецами и четырьмя чемоданами я не могу сесть на поезд”, – объяснил Разиновский, “Вместо этого я вызвал такси в 12:30”.



Он добавил, что детям тяжело проводить столько времени в терминале, но между пассажирами, оказавшимися в такой же ситуации, сложились дружеские отношения.



“Одна милая бабушка читала им книжку, но потом улетела в Швейцарию”, – поделился пассажир.



Ранее стало известно, что полиция потеряла контроль в аэропорту, демонстранты прорвали заграждение и достигли входа в терминал.