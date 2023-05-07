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“Золотое” соотношение пива и пены: В Японии создали “идеальную” банку
07.05.2023 03:37 Наталья Богинская

“Золотое” соотношение пива и пены: В Японии создали “идеальную” банку

Команда японских дизайнеров разработала пивную жестянку с двумя ушками для открывания, образующими барьер между воздухом и пивом во время наливания. Об этом пишет Nendo.

Дизайнеры поставили перед собой цель – достичь “золотого” отношения пива к пене 7:3. Они исследовали, как образуются пузырьки и обнаружили, что их становится больше, когда пиво наливают с полузакрытым ушком. 

В результате была разработана жестянка с двумя ушками – одно открывается совсем немного, чтобы налить пенистое пиво, а второе нужно открыть через несколько секунд и долить остальной напиток.

 

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