



“Золотое” соотношение пива и пены: В Японии создали “идеальную” банку

Команда японских дизайнеров разработала пивную жестянку с двумя ушками для открывания, образующими барьер между воздухом и пивом во время наливания. Об этом пишет Nendo.



Дизайнеры поставили перед собой цель – достичь “золотого” отношения пива к пене 7:3. Они исследовали, как образуются пузырьки и обнаружили, что их становится больше, когда пиво наливают с полузакрытым ушком.



В результате была разработана жестянка с двумя ушками – одно открывается совсем немного, чтобы налить пенистое пиво, а второе нужно открыть через несколько секунд и долить остальной напиток.