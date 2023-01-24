



Знаменитый турецкий повар Salt Bae откроет ресторан в Израиле

Знаменитый турецкий повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae недавно объявил в социальных сетях, что намерен открыть новый ресторан в израильском туристическом центре Тель-Авив.



Об этом сообщает Ynet.



Новое заведение повара должно открыться недалеко от центра Азриэли, в новом торговом месте под названием ToHA.



Турецкий шеф-повар открыл свой первый ресторан в Стамбуле в 2011 году. Повар Нусрет стал известен в 2017 году после того, как опубликовал видео, на котором он посыпает солью приготовленный им стейк. Видео стало вирусным и набрало миллионы просмотров.