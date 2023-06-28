



Знаменитый свитер принцессы Дианы продадут на аукционе

Знаменитый джемпер принцессы Дианы с черной овечкой среди белых будет продан на аукционе за минимум 100 тысяч долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 7 сентября. Об этом пишет Daily Mail.



Впервые Диана надела шерстяной джемпер с изображением одной черной овечки на матче по поло своего жениха, тогдашнего принца Уэльского, в июне 1981 года.



Это была одна из первых вещей, разработанных Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их лейбла трикотажных изделий Warm & Wonderful, и она помогла привлечь внимание общественности к их бренду.



Продажи джемпера резко выросли после того, как Диана была замечена в нем на игре в поло в компании жениха и Сары Фергюсон.



Через несколько недель после появления Дианы в свитере на публике пара получила официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой отремонтировать или заменить свитер, так как он был поврежден.



Они связали новый свитер для Дианы и отправили его во дворец, но местонахождение оригинала оставалось неизвестным, пока они не обнаружили его в марте этого года на чердаке, спрятанном в маленькой коробочке рядом с хлопчатобумажным покрывалом.



На оригинальном свитере есть небольшое повреждение на манжете, что только придает ему особый шарм.



Sotheby's выставил на продажу оригинальный свитер в рамках своей первой распродажи Fashion Icons, которая пройдет во время Недели моды в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.



Говоря о джемпере, глава глобального отдела моды и аксессуаров Sotheby's Синтия Хоултон сказала: "Этот исключительный предмет одежды, тщательно сохраненный, несет в себе шепот грации, очарования и острого взгляда на моду принцессы Дианы".



