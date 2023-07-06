



Знаменитый латиноамериканский певец разводится с мужем

Знаменитый пуэрториканский певец и актер Рики Мартин разводится со своим мужем — шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они прожили в браке шесть лет.



Пара решила разойтись мирно, с уважением друг к другу. Об этом они сообщили в совместном заявлении, пишет People.



"Мы решили расторгнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством к нашим детям и уважать то, что мы пережили как пара за все эти замечательные годы", — говорится в заявлении.



"Наше самое большое желание сейчас — сохранить здоровую семейную динамику и отношения, основанные на мире и дружбе, чтобы продолжить совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которые мы испытываем друг к другу", — добавили они.



Бывшая пара воспитывала двоих детей — дочь Люсию, которая родилась в 2018 году, и сына Ренна, который родился в 2019 году. Также у Рика Мартина есть двое сыновей-близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Он продолжит их воспитывать как отец-одиночка, отмечает издание.



51-летний Рики Мартин и Джван Йосеф познакомились в Instagram в 2015 году. Они начали встречаться через шесть месяцев после первой личной встречи в Лондоне. О своем романе они официально сообщили на красной дорожке вечеринки amFAR Inspiration Gala в 2016 году. В том же году они объявили о помолвке. Пара сочеталась браком в 2018 году.

