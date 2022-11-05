



Знаменитый израильский шеф-повар откроет ресторан на Кипре

Знаменитый израильский шеф-повар Меир Адони переехал на Кипр.



Как сообщает Ynet, Адони два месяца назад незаметно переехал в Пафос на Кипре - и не в качестве временной меры.



В ближайшие месяцы Адони должен открыть кошерный ресторан в Пафосе под названием "Сабба", где он будет подавать шаурму и домашние израильские блюда.



Кроме этого, в течение года вместе с местными и израильскими партнерами шеф-повар откроет бутик-отель на 75 номеров, где он устроит бар и ресторан на крыше. Летом Адони планирует открыть кондитерскую и пекарню, из которых планирует продавать свои товары в отели по всему острову.



"Я выбрал место, которое находится в 40 минутах полета. Это ближе, чем лететь в Эйлат. Там для меня открылось много деловых возможностей, требующих моего физического присутствия. На Кипре сейчас безумный кулинарный вакуум", - рассказал шеф Адони.



По его словам, он переехал на Кипр навсегда.



"Я переехал навсегда. Мне скоро 50. Это поворотный момент. Я чувствую себя моложе и живее, чем когда-либо. Я чувствую, что у меня есть страсть 20-летнего. Нужно знать, когда сдать ключи и уйти. Есть отличное новое поколение. Я побывал почти во всех уголках Израиля - я опубликовал кулинарную книгу, открыл всевозможные рестораны, работал в СМИ и на телевидении - я сделал все возможное, включая элитное питание для самых богатых людей Израиля. Я просто чувствую, что сделал все, что мог", - объяснил он свой переезд.