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Знаменитый бренд Alo Yoga заходит в Израиль
11.09.2022 20:46 Алина Груднева

Знаменитый бренд Alo Yoga заходит в Израиль

Знаменитый бренд Alo Yoga теперь будет продаваться в Израиле.

 
Об этом сообщает Globes.
 
Бренд спортивной одежды официально запускается в Израиле. Модная группа 911 Fashion приобрела израильскую франшизу для бренда и в 2023 году откроет два магазина в Тель-Авиве.
 
Один будет открыт в торговом центре TLV, а второй - во флагманском магазине Story на площади Дизенгоф. 
 
Инвестиции в два магазина составляют около 1 миллиона долларов. Ведутся переговоры о дополнительных локациях.
 
 

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