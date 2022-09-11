



Знаменитый бренд Alo Yoga заходит в Израиль

Знаменитый бренд Alo Yoga теперь будет продаваться в Израиле.

Об этом сообщает Globes.

Бренд спортивной одежды официально запускается в Израиле. Модная группа 911 Fashion приобрела израильскую франшизу для бренда и в 2023 году откроет два магазина в Тель-Авиве.

Один будет открыт в торговом центре TLV, а второй - во флагманском магазине Story на площади Дизенгоф.

Инвестиции в два магазина составляют около 1 миллиона долларов. Ведутся переговоры о дополнительных локациях.