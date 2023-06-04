



Знаменитые Guns N' Roses начали мировое турне с песни-посвящения Украины. Видео

Легендарная американская рок-группа Guns N' Roses 3 июня дала концерт в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Выступление рок-легенды начали со своей песни о войне, посвященной Украине и ее народу. Об этом сообщила Украинская община ОАЭ. На странице в Facebook было опубликовано и соответствующее видео.



"Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур солдаутом и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!" – говорится в посте.



В ролике с концерта в столице Эмиратов, на который были раскуплены все билеты, почти не заметно участников американской группы. В то же время видно, как на огромном экране появляются кадры войны в Украине.



Короткие видеофрагменты с горящими жилыми домами и разрушенными инфраструктурными объектами сопровождались песней Civil War. Во время концерта на сцене и у посетителей неотъемлемым атрибутом была украинская символика.



Отметим, что данная композиция была написана вокалистом Guns N' Roses Экслом Роузом, гитаристом Слэшем (Сол Гадсон) и бас-гитаристом Даффом Маккаганом. Трек вышел в свет еще в 1990 году и впоследствии вошел в несколько альбомов группы.



Во время турне, которые проходили, когда в Украине шла полномасштабная война, Guns N' Roses уже несколько раз выступали на сцене с Civil War, посвящая ее именно украинцам, которые борются с российской агрессией.



