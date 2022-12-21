



Знаменитости требуют освобождения иранской актрисы Алидусти

Кинозвезды, драматурги, писатели и режиссеры со всего мира встали на защиту иранской актрисы Таране Алидусти, требуя ее немедленного освобождения из печально известной тюрьмы Эвин в Тегеране.



Об этом сообщает The Guardian.



Оскароносная актриса была арестована в своем доме в субботу. Ранее она открыто осудила иранское правительство за вынесение смертных приговоров протестующим.



Открытое письмо подписали такие знаменитости, как Эмма Томпсон, Марк Райлэнс, Марк Руффало, Кен Лоуч, Майк Ли. Стив МакКуин, Иэн МакКеллен, Дэвид Хэйр, Джульет Стивенсон и другие.



"Мы возмущены. Таране Алидусти, как и все граждане Ирана, имеет право на свободу выражения мнений, свободу ассоциации и свободу от произвольного ареста и задержания. Настоящим мы солидарны с ней и требуем ее немедленного освобождения и безопасного возвращения в семью", - говорится в письме.