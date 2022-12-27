



Знаменитость: легализовать проституцию "из-за дур, у которых вечно болит голова"

Шеф-повар Константин Ивлев предложил легализовать проституцию в России.



Отказывающих мужам в интиме жен знаменитый шеф-повар Константин Ивлев назвал «дурами, у которых вечно болит голова». На этом фоне шоумен также предложил легализовать проституцию в России, назвав сам заработок «нормальной профессией».



В эфире YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW 3.0 Ивлев объяснил причины, по которым обычно мужчины ходят в бордели. Сам Ивлев заметил, что не пользуется услугами проституток, но относится к ним с уважением.



«В Германии и других европейских странах проституция узаконена. Человек решил заняться сексом, ну если жена дура, вечно голова у нее болит, понимаешь? Ну с ума же сойдешь, мозоли натрешь. Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?» – заявила российская ззнаменитость, что стало причиной негодования девушек в комментариях к видео.