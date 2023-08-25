



Знаменитая модель Белла Хадид прокомментировала скандальное заявление Бен-Гвира

Американская модель и активистка BDS Белла Хадид в четверг опубликовала комментарии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, утверждающего, что его право на безопасное передвижение по Иудее и Самарии выше прав палестинцев, как доказательство израильской политики апартеида. Об этом пишет Ynet.



Бен-Гвир выступил на 12 канале, где сказал: “Мое право, право моей семьи и право моих детей на безопасное передвижение по дорогам важнее права палестинцев путешествовать. Право на жизнь стоит выше свободы передвижения, и так оно и есть”, - сказал он.



Хадид, известная своей поддержкой палестинского дела и частой критикой политики Израиля, прокомментировала слова министра национальной безопасности своим 60 миллионам подписчиков в Instagram. “Нигде и ни в какое время, особенно в 2023 году, одна жизнь не должна быть более ценной, чем жизнь другой. Особенно просто из-за их этнической принадлежности, культуры или чистой ненависти”.



