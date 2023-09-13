



Знаменитая модель Белла Хадид превратилась в лысого робота. Фото

Белла Хадид выглядела необыкновенно, превращаясь в лысого робота с искусственным интеллектом в новой кампании Марка Джейкобса «Небеса» осенью 2023 года.



26-летняя сенсация подиума была представлена ​​в серии фотографий, вдохновленных научной фантастикой, одетая только в нижнее белье, похожее на доспехи, и соответствующий серебряный головной убор, пишет Nakonu.com.



На другом снимке модель была видна сзади, когда она сидела полностью обнаженной, с серебряной манжетой на ухе и серебряным щупальцем инопланетянина, растущим из ее позвоночника.



Белла, которая недавно рассказала фанатам о своей борьбе с болезнью Лайма , также позировала в сапогах Kiki, мини-джинсовой юбке и розовом топе.



26-летняя модель была представлена ​​в серии фотографий, вдохновленных научной фантастикой.



На кадрах футуристической кампании она позирует рядом с кибер-близнецом и целует робота. На еще одном изображении, показывающем профиль и лысую голову Беллы, она носит большую серебряную серьгу с английской булавкой и серебряными щупальцами на лице. Пресс девушки подчеркивается ярким укороченным топом на молнии.



Необычные фотографии продолжаются с Беллой в прозрачной пластиковой маске, темном джинсовом топе на молнии и джинсах в тон. Образ дополнен серебряным ожерельем, а Белла изображена позирующей рядом с комодом с пустым аквариумом наверху.



В более естественном снимке Белла продемонстрировала свои черные локоны, заплетенные в косу, и была одета в яркую розово-черную футболку.



Кампания демонстрирует новую «Kiki Group», которую бренд описывает как «ассортимент готовой одежды и аксессуаров, отражающий дизайнерские коды Kiki».