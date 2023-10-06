



Знакомство на похоронах: ему было 17 лет, ей - 71 год

Что вы понимаете в браке?



Вот возьмем, к примеру, Гери и Альмеда Хардвик. Познакомились на похоронах, ему было 17, ей 71, через две недели поженились, девять лет живут вместе, ей уже 80, он с нее пыль сдувает. Судя по всему, влюблены друг в друга, как коты.



Вся брачная церемония обошлась им в 140 фунтов. Не потратились. Что в общем понятно. Сторонников у этого брака не много. Гораздо больше сомневающихся.



Но вот Гери исполнилось 26, а Альмеде 80. И они все еще полны нежности друг к другу, а Гери трогательно поздравил свою жену с Днем рождения.