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Зимние пляжи Тель-Авива будут закрыты для купания 1 и 2 марта
28.02.2023 19:59 Евгения Маркова

Зимние пляжи Тель-Авива будут закрыты для купания 1 и 2 марта

Открытые в зимний сезон пляжи Тель-Авива и Яффо, Гиват-Алия, Иерусалим-Хафенпард, Богаршов, Хилтон, Тель-Барух и Цук-Норт будут закрыты для купания в среду и четверг,  1 и 2 марта.

Посетителей настоятельно просят не нарушать запрет и не заходить в воду, так как в эти дни на пляжах не будет спасателей.

Сотрудники спасательной службы командированы на двухдневные курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, организованные  местными властями.
 

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