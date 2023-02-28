



Зимние пляжи Тель-Авива будут закрыты для купания 1 и 2 марта

Открытые в зимний сезон пляжи Тель-Авива и Яффо, Гиват-Алия, Иерусалим-Хафенпард, Богаршов, Хилтон, Тель-Барух и Цук-Норт будут закрыты для купания в среду и четверг, 1 и 2 марта.



Посетителей настоятельно просят не нарушать запрет и не заходить в воду, так как в эти дни на пляжах не будет спасателей.



Сотрудники спасательной службы командированы на двухдневные курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, организованные местными властями.

