



Зима близко: британцы массово скупают генераторы и фонарики

Британцы готовятся к возможным отключениям электроэнергии, запасаясь портативными генераторами и фонариками, а также зимней одеждой, термобельем и свечами.



Об этом сообщает Reuters.



Как отмечается, сравнение данных за первые 11 дней октября 2021 года с аналогичным периодом этого года показало увеличение продаж генераторов на 203% и увеличение продаж горелок и налобных фонарей на 43%.



"Хотя далеко не факт, что Национальной энергосистеме придется прибегнуть к отключению электроэнергии этой зимой, очевидно, что клиенты готовятся к этому наихудшему сценарию", - заявили представители Toolstation - ритейлера строительных инструментов и материалов.