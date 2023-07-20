



Жуткая рыбалка: ребенка шокировала рыба с зубами человека

В Оклахоме 11-летний школьник Чарли Клинтон во время рыбалки выловил рыбу с зубами человека, что шокировало ребенка.



По данным NRP, такую жуткую находку он поймал на кусок хлеба в пруду недалеко от своего дома.



По словам мамы Чарли, мальчик начал кричать, когда поймал рыбу. Она сначала подумала, что ребенок ее разыгрывает, но когда сама увидела, что именно ее сын держит в руках, тоже не смогла сдержать удивление.



"Мы привыкли ловить по несколько окуней или сомов. Но раньше они были без человеческих зубов", — отметила женщина.



Семья решила разместить фотографию этой необычной рыбы в интернете и связаться с инспектором по охране дичи, чтобы узнать ее происхождение. Как оказалось, мальчик поймал "двоюродного брата" пирании - паку.



Растерявшаяся семья отпустила жуткую рыбу, за что некоторые пользователи их осудили, сказав, что этого не стоило делать, поскольку она была инвазивной. Повторно поймать паку не удалось.



Между тем, инспекторы пояснили, что эта рыба, вероятно, жила в домашних условиях, а когда стала слишком большой, хозяева выпустили ее на волю.

