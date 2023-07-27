



Жизнь россиян под санкциями: шоферы, повара и пособие в миллион долларов

Власти Великобритании разрешили российскими миллиардерам, которые находятся под санкциями, тратить сотни тысяч долларов на личные привилегии, в том числе на услуги частных поваров, шоферов и домработников.



Как сообщает The New York Times, ссылаясь на документы, один из основателей "Альфа-банка" Михаил Фридман в первый год войны получил лицензию на оплату услуг домашнего персонала - всего он нанимал 19 сотрудников.



За десять месяцев выплата составила около $400 тыс. Фридман также ежемесячно получал разрешение на использование около 7 тысяч фунтов (почти 9 тысяч долларов) для "покрытия основных потребностей своей семьи", уточняет NYT.



Бывшему партнеру Фридмана Петру Авену власти Великобритании одобрили ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов ($77 тыс.). Большая часть этой суммы - около 45 тысяч - досталась охранной компании, принадлежащей финансовому управляющему Авена, которого подозревают в помощи бизнесмену в уклонении от санкций.



Также отмечается, что остается неясным, какие проверки проводило правительство перед тем, как одобрить эти запросы.