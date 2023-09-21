



Жизель Бундхен рассказала об отказе от алкоголя

Жизель Бундхен дала большое интервью журналу People, в котором рассказала о разводе с Томом Брэди и отказе от алкоголя.



“Моей семье было очень тяжело. Во всех областях моей жизни”, – сказала она.



"Несмотря на все перипетии и повороты жизни, лучшее, что мы можем, – это продолжать делать все, что в наших силах", – сказала Жизель.



Также она рассказала, что уже два года не употребляет алкоголь.



“Сразу после того, как мне исполнилось 40 лет, я почувствовала огромную разницу между тем, когда выпиваю бокал вина, и тем, когда не выпиваю. В обществе принято выпивать бокал вина. И люди даже говорят: "О, это полезно для здоровья". Но для меня нет”, – призналась модель.