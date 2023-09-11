



Жизель Бундхен приобрела дом во Флориде за 9 млн долларов

Жизель Бундхен продолжает строить свою жизнь без Тома Брэди. Стало известно, что модель обзавелась новой недвижимостью.



Как сообщает TMZ, знаменитость приобрела дом во Флориде за 9,1 миллиона долларов.



По данным издания, в доме ест девять спален, есть футбольное поле и теннисный корт и все необходимое, “чтобы жить свою лучшую жизнь”.



