



Живущий в магазине кот покорил интернет

Кот по кличке Лео, проживающий в магазине Home Depot в Нью-Джерси, стал знаменитостью в Интернете.



Роликами с мохнатым питомцем делится Джеффри Симпкинс, чей аккаунт стал весьма популярным в TikTok.



"Самый первый ролик, который я сделал, в первый же день набрал 4,5 миллиона просмотров", — рассказал Симпкинс в интервью WTFX-TV.



У кота Лео есть преданные поклонники. По словам Симпкинса, фанаты восхищены уникальной личностью питомца, который является дружелюбным, носит одежду и имеет несколько мест, где он спит.



В магазине отметили, что Лео был когда-то амбарным котом, которого завезли около года назад, чтобы решить проблему с мышами. Сотрудники за тем, чтобы мышелов регулярно проходил осмотры у ветеринара и имел место для ночлега, когда заведение закрыто.

