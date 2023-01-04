



Животик растет: Россияне заподозрили 49-летнюю Наташу Королеву в беременности

Накануне Нового года Наташа Королева опубликовала фото в Instagram, где она сидит у праздничного стола в нарядном платье.



Публикация вызвала ряд споров. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что у 49-летней звезды изменилась фигура.



“Животик растет” , – заметили комментаторы.

Многие пользователи посчитали, что певица в положении. Однако другие предполагают, что Королева просто располнела.Возможно, Наташа Королева, как и многие, всего лишь набрала пару килограммов перед праздниками. По крайней мере, заявления хейтеров певица никак не прокомментировала.