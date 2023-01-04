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Животик растет: Россияне заподозрили 49-летнюю Наташу Королеву в беременности
04.01.2023 16:52 Наталья Богинская

Животик растет: Россияне заподозрили 49-летнюю Наташу Королеву в беременности

Накануне Нового года Наташа Королева опубликовала фото в Instagram, где она сидит у праздничного стола в нарядном платье. 

Публикация вызвала ряд споров. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что у 49-летней звезды  изменилась фигура.

“Животик растет” , – заметили комментаторы.


Многие пользователи посчитали, что певица в положении. Однако другие предполагают, что Королева просто располнела. 



Возможно, Наташа Королева, как и многие, всего лишь набрала пару килограммов перед праздниками. По крайней мере, заявления хейтеров певица никак не прокомментировала.

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