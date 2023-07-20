



Жительница Флориды угнала авто: "устала ходить пешком"

Во время пребывания в Падьюке, Кентукки, женщина украла машину. Полиция задержала ее и выяснила, что на преступление угонщица пошла потому что "устала ходить пешком".



Сообщается, что жительница Флориды угнала не самое дорогое авто — некую Toyota 2001 года. Поскольку подобные авто стоят недорого, очевидно, что женщина не желала обогатиться за чужой счет, пишет jalopnik.



Как, выяснилось, что ранее в тот же день женщина совершила попытку угнать другое авто - грузовик на парковке супермаркета.



Женщина села на водительское сидение в тот момент, когда рядом на пассажирском находилась жена водителя. Сам он в этот момент загружал покупки в багажник.



Угонщица приказала супруге владельца грузовика выйти, поскольку авто "теперь принадлежит ей".



Правда, завести авто у злоумышленницы не получилось из-за того, что в нем была механическая коробка передач, ездить на которой женщина не умела.



Владельцы грузовика вызвали полицию, а та, выяснив обстоятельства, все же отпустила женщину.