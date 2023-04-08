Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта
Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта, совершенного вчера вечером на набережной в Тель-Авиве.
Также проходит акция памяти. Соответствующее видео опубликовали в Twitter.
עכשיו בקפלן: שרשרת אנושית אדומה. "@BonotAlt משתתפות בצער המשפחות השכולות, מייחלות להחלמת הפצועים והחזרת השקט במדינה. גם עכשיו, אנחנו ממשיכות להפגין למען השיוויון ולמען ישראל דמוקרטית וליברלית".— Hadar Gil-Ad | הדר גיל-עד (@HadarGil) April 8, 2023
צילום: סנודרם. pic.twitter.com/oLbn1ovJIa
В результате атаки погиб итальянский турист, еще восемь иностранцев получили ранения.
Представитель ШАБАКа сообщил в комментарии The Times of Israel, что вчерашнее нападение расследуется как теракт.