



Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта

Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта, совершенного вчера вечером на набережной в Тель-Авиве.



Также проходит акция памяти. Соответствующее видео опубликовали в Twitter.



עכשיו בקפלן: שרשרת אנושית אדומה. "@BonotAlt משתתפות בצער המשפחות השכולות, מייחלות להחלמת הפצועים והחזרת השקט במדינה. גם עכשיו, אנחנו ממשיכות להפגין למען השיוויון ולמען ישראל דמוקרטית וליברלית".



צילום: סנודרם. pic.twitter.com/oLbn1ovJIa — Hadar Gil-Ad | הדר גיל-עד (@HadarGil) April 8, 2023

В результате атаки погиб итальянский турист, еще восемь иностранцев получили ранения.Представитель ШАБАКа сообщил в комментарии The Times of Israel, что вчерашнее нападение расследуется как теракт.