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Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта
08.04.2023 19:23 Алина Груднева

Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта

Жители Тель-Авива пришли возложить цветы на место теракта, совершенного вчера вечером на набережной в Тель-Авиве.

Также проходит акция памяти. Соответствующее видео опубликовали в Twitter.
 


В результате атаки погиб итальянский турист, еще восемь иностранцев получили ранения.

Представитель ШАБАКа сообщил в комментарии The Times of Israel, что вчерашнее нападение расследуется как теракт.
 

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