Жители поселка рядом с полигоном, где готовят солдат к войне с Украиной: Это ад

Поселок Мулино в Нижегородской области, в котором живет чуть больше 14 тысяч человек, – одно из мест подготовки солдат для войны с Украиной. Как утверждает The Insider, именно здесь из тысяч наемников был создан 3-й армейский корпус, который был сформирован к июлю-августу 2022 года. Жители поселка с лета 2022 года жалуются властям на пьянство новоприбывших военных и пытаются привлечь внимание к преступлениям, которые в поселке совершают и контрактники, и мобилизованные, и даже срочники.



По словам собеседников The Insider, в Мулино после начала войны прибыло три волны военнослужащих. Первая – это “добровольцы”, которые появились в поселке летом 2022 года. После их появления местные жители начали жаловаться на пьянство, драки и кражи, а также домогательства со стороны военных.

Вторая волна новых для поселка военных прибыла в Мулино после начала мобилизации. Собеседники The Insider описывают поведение мобилизованных в тот период так: “Бухают толпами, валяются везде”.



В октябре 2022 года губернатор Нижегородской области запретил продавать алкоголь на территории Мулино, после чего ситуация улучшилась, рассказывают жители поселка. Но через месяц продажу спиртного возобновили, и военные продолжили “выносить ящиками” из магазинов водку и коньяк.



Третья волна военнослужащих оказалась в поселке весной 2023 года. По данным The Insider, тогда в Мулино завезли контрактников, набранных в рамках агитационной кампании со всей России. Жители вновь стали жаловаться властям на пьянство военных и домогательства – одна из местных жительниц обратилась к главе региона Глебу Никитину с просьбой опять запретить продажу алкоголя.



“Пусть товарищи добровольцы и мобилизованные „геройствуют“ на СВО, а не у нас в гостях”, – написала женщина.



The Insider рассказывает о нескольких резонансных преступлениях, которые на территории поселка совершили военнослужащие. В середине июня 2023 года четверо солдат избили 50-летнего таксиста Аббаса Али и отрезали ему мизинец. По словам водителя, его пассажиры “пришли в ярость” после того, как машина столкнулась с лосем, который неожиданно выскочил на дорогу. Али рассказывает, что “внутренности животного испачкали форму военного, который ехал на переднем сиденье”. После истязаний таксиста пообещали убить, если он обратится в полицию. Военнослужащих задержали почти сразу, но двоих признали свидетелями, а еще двоих отправили под стражу и возбудили уголовное дело по статье о разбое. Местные жители считают, что это слишком мягкое наказание и всех четырех солдат должны судить по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц.



Как пишет издание, в какой-то момент в Мулино также находились наемники из ЧВК Вагнера – так, в Нижнем Новгороде студенты Мининского университета в июне жаловались губернатору, что вагнеровцев подселили к ним в общежитие.



Срочников местные жители называют “самой беспроблемной категорией”, но ЧП в поселке случаются в том числе и с их участием. Мулинцы утверждают, что в ночь на 7 апреля группа срочников подожгла в поселке храм Великомученика Георгия. Один из них “был настолько пьян, что не проснулся и погиб в огне”.



Как утверждает The Insider, все ЧП с участием военных власти пытаются скрыть, ограничиваясь в лучшем случае “сухими формулировками без деталей”. Местные СМИ также опасаются упоминать, что преступления совершают военнослужащие. Подробности случившегося жители, как правило, выясняют в соцсетях или при личных разговорах друг с другом, пишет издание.