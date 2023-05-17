



Жители Иерусалима стали моложе и более религиозными – отчет CBS

Население Иерусалима приближается к миллиону жителей, сообщило Бюро статистики в среду в преддверии Дня Иерусалима, что делает его самым густонаселенным городом в Израиле.



В настоящее время в столице проживает 984 500 человек, треть из которых принадлежит к ультраортодоксальному сектору и составляет половину еврейского населения города. 60,8% жителей составляют евреи, а остальная часть – мусульмане, арабы-христиане или другие лица.



По данным CBS, в 2022 году город вырос на 13 200 жителей. Большая часть прироста населения связана с рождением, и 8 500 человек переехали сюда из-за границы. Но 15 500 жителей города уехали в прошлом году в другие места Израиля, в основном в города с преобладающим ультраортодоксальным населением. Хотя чуть более 3000 человек переехали в Тель-Авив, Хайфу или Модиин.



Данные показали, что 39% тех, кто покидает город, были из возрастной группы 0-19 лет, а 28% были в возрасте от 20 лет, что указывает на то, что семьи уезжали в другие места. Тем не менее, Иерусалим считается молодым городом, 33% жителей которого моложе 14 лет, по сравнению с 19,7% в Хайфе и 18,3% в Тель-Авиве. В нем также меньше пожилых жителей, чем в других городах – всего 9,5% старше 65 лет по сравнению с 20,8% в Хайфе и 15,4% в Тель-Авиве.



В среднем в еврейской семье в Иерусалиме проживает 3,32 члена, по сравнению со средним показателем по стране в 3,02. Среди арабов в городе средний показатель составил 4,17. В столице также есть 13% домохозяйств с семью и более членами, что почти вдвое больше, чем по стране.

Две трети иерусалимцев старше 20 лет проживают там с рождения по сравнению с 34% в среднем в других городах. Четверо из пяти жителей проживают в столице более 20 лет, из них 72% евреи и 97% арабы.



Новоприбывшие, приехавшие за последние 10 лет, составляют 11% жителей по сравнению с 35% тех, кто переехал в Тель-Авив, и 24% по стране.

С 2002 года община харедим выросла, в то время как число светских евреев уменьшилось.

