



Жители Хайфы готовы платить больше налогов, чтобы избавиться от кабанов

Исследование Университета Хайфы показало, что примерно половина жителей Хайфы были бы готовы платить больше налогов, если бы это финансирование пошло на борьбу с нашествиями диких кабанов, от которых периодически страдает город.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В исследовании университета были представлены три потенциальных инициативы по уничтожению диких кабанов на улицах Хайфы.



Первым был полный план по искоренению диких кабанов в общественных местах, который включал 9 действий по предотвращению и реагированию, включая ограничение источников пищи, починку мусорных баков, постройку заграждений.



Также был предложен частичный план искоренения диких кабанов, который включает в себя 3 ответных действия: капитальный ремонт муниципальной системы очистки, круглосуточную линию экстренной помощи и добровольный патруль.



Третий план предполагал невмешательство и не предусматривал повышение налогов.



46% респондентов выбрали полную или частичную инициативу для решения проблемы. Исследование пришло к выводу, что средний житель Хайфы был готов платить дополнительно 19 шекелей в виде налогов на недвижимость в месяц.



При этом, респонденты женского пола, более религиозные, более правые в политическом отношении и получающие более низкую заработную плату были более готовы платить больше налогов, поскольку проблема диких кабанов, скорее всего, затронет их. В то же время, "левые" светские респонденты, получающие более высокую зарплату не изъявили желания платить больше налогов, так как эта проблема не так сильно влияет на эту часть населения.