Жителей Лас-Вегаса испугал "ядерный гриб" в небе

В небе над Лас-Вегасом появилось облако, похожее на грибовидное, которое возникает после ядерного взрыва.



Облако было огненно-красным, что добавило драматичности ситуации и не на шутку испугало местных жителей.



Местные жители выложили фотографии облака в социальные сети, задаваясь вопросами, что это за явление.





Update! Yep, the cloud has matured and flamed! Nice work! #vegasweather #Vegas #Cloud @KTNV pic.twitter.com/1hdsXXXqgG