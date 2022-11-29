



Житель Газы выиграл 45 миллионов в лотерее и теперь судится с Израилем

Житель Газы выиграл первый приз в лотерее Тото в сумме 45 миллионов шекелей.



После того, как Налоговое управление вычло из выигрыша 32% (почти 15 миллионов шекелей), как того требует закон, араб обжаловал это в суде на основании двух основных аргументов: первый - Государство Израиль не имеет права взимать с него налог, так как он является жителем Палестинской автономии. Второй аргумент заключается в том, что даже если государству разрешено взимать с него налог, по закону оно должно перечислить не менее 75% суммы в Палестинскую автономию.



Иск рассмотрел Авигдор Дорот, судья окружного суда в Иерусалиме, который постановил, что налоговая администрация действовала в соответствии с законом, и что требования истца не имеют под собой законных оснований.