



Жертва изнасилований родителями подала иск к государству на 4 миллиона шекелей

Женщина, родители которой обвиняются в изнасиловании в течение 13 лет и в причинении двух беременностей, подает в суд на государство за бездействие в течение нескольких лет.



В исковом заявлении женщина требует компенсации 4 миллиона шекелей (1,15 миллиона долларов), отмечая, что насилие продолжалось долгое время после того, как она впервые подала жалобу.



Комиссия, рассматривающая жалобы на действия государственных обвинителей, отметила, что рассмотрение дела в суде заняло аномально много времени: между моментом получения дела прокуратурой и предъявлением обвинения прошло более трех с половиной лет.



Согласно обвинению, отец женщины насиловал и подвергал ее сексуальным домогательствам с момента, когда ей исполнилось 17 лет в 2003 году, до 2016 года, а ее мать также участвовала в насилии после того, как дочери исполнилось 18 лет.



В результате изнасилования дочь дважды забеременела. Первую беременность она доносила до срока, но ребенок умер в возрасте девяти месяцев в результате редкого генетического дефекта. Вторую беременность женщина прервала.



