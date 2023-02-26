



Жерара Пике с новой пассией не пустили в ресторан из-за измены Шакире

Испанский футболист Жерар Пике больше не скрывает роман с 23-летней девушкой, с которой изменил Шакире. Скандальную пару не пустили в заведение в Барселоне. С Жераром Пике Шакира развелась еще в июне, но разговоры об их разрыве не утихают, потому что певица взялась высмеивать футболиста за измены. Это подорвало его репутацию так, что им с 23-летней пассией Кларой Чиа отказали в ужине.



В неловкую ситуацию футболист попал в Барселоне. Владелец ресторана японской кухни был фанатом Шакиры и решил отомстить Пике за измены. Поэтому пара была вынуждена покинуть заведение под прицелом камер и на глазах фанатов. Они быстро сели в автомобиль и были весьма возмущены.



"Клара Чиа и Пике пошли пообедать в ресторан, а владелец есть фанатом Шакиры", – подписали вирусное видео.





👀 Fan de Shakira corre a Clara Chía y Gerard Piqué de su restaurante. 📲 Únete a nuestro GRUPO de TELEGRAM https://t.co/ngoeu4nm29 pic.twitter.com/rgffDnn0Hr — El Gráfico (@elgmx) February 20, 2023

"Владелец ресторана более верен Шакире, чем сам Пике";

"Если бы я была на его месте, я бы их не выгоняла, я бы поставила все песни Шакиры";

"Выложите фото ресторана для тех, кто едет. Давайте раскрутим заведение до 5 звезд";

"Ну владельцы заведений могут делать в своих помещениях что угодно";

"Вот что она получает, съев клубничное варенье".

В сети отреагировали бурно:О клубничном варенье фолловеры пошутили неспроста. Говорят, что измены Пике Шакира раскрыла, когда вернулась домой и увидела в холодильнике открытую банку с клубничным вареньем. Дело в том, что сладость не любят ни футболист, ни дети.