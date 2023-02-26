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Жерара Пике с новой пассией не пустили в ресторан из-за измены Шакире
26.02.2023 22:59 Наталья Богинская

Жерара Пике с новой пассией не пустили в ресторан из-за измены Шакире

Испанский футболист Жерар Пике больше не скрывает роман с 23-летней девушкой, с которой изменил Шакире. Скандальную пару не пустили в заведение в Барселоне. С Жераром Пике Шакира развелась еще в июне, но разговоры об их разрыве не утихают, потому что певица взялась высмеивать футболиста за измены. Это подорвало его репутацию так, что им с 23-летней пассией Кларой Чиа отказали в ужине.

В неловкую ситуацию футболист попал в Барселоне. Владелец ресторана японской кухни был фанатом Шакиры и решил отомстить Пике за измены. Поэтому пара была вынуждена покинуть заведение под прицелом камер и на глазах фанатов. Они быстро сели в автомобиль и были весьма возмущены.

"Клара Чиа и Пике пошли пообедать в ресторан, а владелец есть фанатом Шакиры", – подписали вирусное видео.

В сети отреагировали бурно:
  • "Владелец ресторана более верен Шакире, чем сам Пике";
  • "Если бы я была на его месте, я бы их не выгоняла, я бы поставила все песни Шакиры";
  • "Выложите фото ресторана для тех, кто едет. Давайте раскрутим заведение до 5 звезд";
  • "Ну владельцы заведений могут делать в своих помещениях что угодно";
  • "Вот что она получает, съев клубничное варенье".
О клубничном варенье фолловеры пошутили неспроста. Говорят, что измены Пике Шакира раскрыла, когда вернулась домой и увидела в холодильнике открытую банку с клубничным вареньем. Дело в том, что сладость не любят ни футболист, ни дети.

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