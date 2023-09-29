



Жерар Депардье распродает картины и скульптуры из своей коллекции

В ходе торгов в парижском доме ADER было продано около 250 картин и скульптур из коллекции актера Жерара Депардье за четыре миллиона евро. По словам организаторов, на аукционе присутствовали несколько сотен частных лиц и коллекционеров. Многие пришли потому, что предметы принадлежали Депардье.



“Кроме того, сам актер пожелал, чтобы работы оказались на публичных торгах”, – сообщил соорганизатор торгов Ксавье Доминик.



95% лотов попали в руки новым владельцам. В основном это работы художников и скульпторов XX века. Самым дорогим лотом могла стать скульптура Жермен Ришье “Идущий человек”. Однако Депардье решил не расставаться с бронзовым изваянием.



На аукционе фигурировали работы Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа. Актер владел 30 произведениями Леруа. Продажа его картин принесла Депардье 770 тысяч евро. Еще за 308 ушли 19 чернильных набросков Анри Мишо. 65 тысяч евро принесла продажа 16 работ Марьям Алакбарли.