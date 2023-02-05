



Жерар Депардье назвал войну "чепухой" и признался в любви к России

Жерар Депардье сыграл звездного шеф-повара, который теряет аппетит к жизни в фильме “Вкус мелочей” и дал по этому поводу интервью изданию Augsburger Allgemeine. Беседа о кулинарии и счастье мелочах закончилась комментариями о России, напавшей на Украину.



“Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать о ней ничего толкового”, – признался актер.



“Ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не хочу говорить по этому поводу”, –сказал Депардье. “Все это большая чепуха”.

