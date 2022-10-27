



Женщины-военнослужашие будут служить в танковых войсках на границе

Сегодня, 27 октября, было решено призывать женщин-военнослужаших в танковые войска для защиты границ Израиля.

Об этом объявил начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави.

Он принял соответствующую рекомендацию от командующего Сухопутными войсками генерал-майора Тамира Ядая.

"Определено, что пилотная программа по размещению женщин-военнослужащих в танковых бригадах вдоль границ была успешно завершена, и отныне они будут закреплены за этой должностью на постоянной основе", — сообщает ЦАХАЛ.