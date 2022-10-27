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Женщины-военнослужашие будут служить в танковых войсках на границе
27.10.2022 13:57 Алина Груднева

Женщины-военнослужашие будут служить в танковых войсках на границе

Сегодня, 27 октября, было решено призывать женщин-военнослужаших в танковые войска для защиты границ Израиля.

 
Об этом объявил начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави.
 
Он принял соответствующую рекомендацию от командующего Сухопутными войсками генерал-майора Тамира Ядая.
 
"Определено, что пилотная программа по размещению женщин-военнослужащих в танковых бригадах вдоль границ была успешно завершена, и отныне они будут закреплены за этой должностью на постоянной основе", — сообщает ЦАХАЛ. 

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