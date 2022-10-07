Новости » Life Style
Женщины в Израиле поддержали иранок
07.10.2022 16:11 Ольга Белозерова

Женщины в Израиле поддержали иранок

В Израиле состоялся митинг в поддержку женщин в Иране. Мероприятие состоялось в Иерусалиме, где собрались около 100 человек, в основном женщины.

Участники митинга собрались, чтобы поддержать женщин в Иране, которые борются с режимом после жестокой смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией нравов". Об этом сообщает Jerusalem Post.

На митинге можно было увидеть плакаты с лозунгами, которые женщины в Иране произносят на демонстрациях: "Женщины, жизнь, свобода". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы