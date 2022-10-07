



Женщины в Израиле поддержали иранок

В Израиле состоялся митинг в поддержку женщин в Иране. Мероприятие состоялось в Иерусалиме, где собрались около 100 человек, в основном женщины.



Участники митинга собрались, чтобы поддержать женщин в Иране, которые борются с режимом после жестокой смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией нравов". Об этом сообщает Jerusalem Post.



На митинге можно было увидеть плакаты с лозунгами, которые женщины в Иране произносят на демонстрациях: "Женщины, жизнь, свобода".